تراند اليوم : لفتة رقيقة من إبنة رامي رضوان لأبيها .. شاهد ماذا فعلت

فاجأ الإعلامي رامي رامي رضوان متابعيه بصورة ليده عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram مكتوب عليها كلمة أحبك ابي واتضح أن من لطخ يده هي ابنته كايلا.

وعلق عليها رضوان قائلا “الحالة الوحيدة اللي بسمح ان ايدي تتشلفط..لما كايلا تحب تفن عليها، بس المره دي فاجئتني بشلفطه عظييييييمه”، مضيفا ” وأنا أحبك أكثر صغيرتي الكاب كيك”.

نانسي

يذكر أن رامي رضوان يشارك الإعلامية إيمان الحصري في تقديم برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، ‏ويتناول البرنامج الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في ‏مختلف المجالات.‏