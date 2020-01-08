فارس كرم بعد أول حفل له في السعودية: أبهرتني المملكة الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وعبر فارس كرم، عن سعادته الكبيرة بنجاح أول حفل غنائي له بالسعودية في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “أبهرتني السعودية الجديدة برؤية ولي عهدها سمو الأمير محمد بن سلمان، وأسعدت جدًا بزيارتها والغناء فيها.. جزيل الشكر لرائد صناعة الترفيه صاحب المعالي تركي آل شيخ على اتاحة الفرصة لنا للقاء هذا الشعب الطيب المضياف”.

وكان فارس كرم، قد قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث ورافقته الدبكة اللبنانية الشهيرة بها أغانيه على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

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يذكر أن مهرجان العود، شارك فيه عددًا من النجوم منهم الفنانة أنغام، والفنان هاني شاكر، وكارول سماحة، ومروان خوري، وفارس كرم، وغيرهم من النجوم.

الفنان اللبناني كان قد أحيا حفلًا غنائيًا ناجحًا في مدينة ملبورن، بأستراليا، وذلك ضمن جولته الغنائية بالخارج، وكان أخرها حفل غنائي يوم 25 ديسمبر في ستوكهولم بأستراليا.

الحفل حضره عدد كبير من جماهير الجاليات العربية واكتظت القاعة بالحضور الذين تفاعلوا مع أغاني فارس كرم، رقصًا وغناءً طوال الحفل.

وكان فارس كرم، قد قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وحدثت بعض المناوشات خلال إحدى حفلاته بعد مشادات من قبل الحضور، وتم تدارك الموقف وتدخل الأمن.