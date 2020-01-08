بعد شفائها.. فجر السعيد تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد شفائها من الأزمة الصحية الشديدة التي مرت بها مؤخرا، سافرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى المملكة العربية السعودية لأدا مناسك العمرة.

الإعلامية الكويتية نشرت صورة لها من الأراضي المقدسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحمد لله ياااااارب إني قدرت أعتمر وآنا بصحه وعافيه بفضلك يا كريم يا عظيم يا الله”.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

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وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.

وعادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلدها الكويت مؤخرا بعد رحلة علاج في باريس، استغرقت عدة شهور.