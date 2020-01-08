انتهاء أزمة زيادة رسوم "المصنفات الفنية" خلال ساعات

أعلن المخرج أمير رمسيس قرب انتهاء أزمة زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية التى أثارت جدلا كبيرا مؤخرًا بين صناع السينما والدراما والمسرح، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب رمسيس عبر حسابه قائلًا: "بشكل واضح تنتهي أزمة رسوم الرقابة خلال ساعات بعد إعادة صياغة القرار بتدخل من الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمراعاة وضع السوق السينمائية وحماية المنتج المصري، وكذلك مراعاة ظروف توزيع الفيلم الأجنبي".

وتابع: "وتمس التعديلات كذلك حقوق المسرحيين المستقلين والمسرح الحر والشعراء فيما يخص الأغنية. شكر واجب للتدخل وشكرًا لكل من تضامن في جعل صوتنا مسموعا من سينمائيين ومسرحيين وطبعا لنقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما للتكاتف والتدخل السريع".

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، واستبداله بالنص الآتى "تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955".

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