شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي: "خليج نعمة" خلاني أبطل تمثيل وطلعت فيه بشخصيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمود العسيلي، أنه لابد أن يكون موضوع تواجده في التمثيل بخطوات ومحسوبة ومدروسة جداً لأنه لن يستطع المخاطرة، مشيراً إلى أن فيلم "خليج نعمة" الذي خاص به أولى تجاربه كممثل وعرض عام 2007 هو في السبب في ابتعاده عن التمثيل وعدم تكرار التجربة مرة أخرى.

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وتحدث العسيلي عن تجربة الفيلم وقال: "كانت تجربة ناجحة جداً باعتراف الجميع ولكن بالنسبة لى مش شايفها تجربة ناجحة خالص.. فيلم يحقق الفيلم نجاحاً على المستوى السينمائي وقتها رغم لأنه وقتها عمل ايرادات أكتر من أفلام نجوم كبار ولكن المشكلة ليا انى كمثل لم يضاف لى شيء وبقول كدا علشان لازم اكون صادق مع نفسي، وأنا شايف انى طلعت بشخصيتي الحقيقة بس متعصب شوية "محمود العسيلى بيس بيزعق"، والحاجة الحلوة الوحيدة ليا هى الأغاني لأنها اختصاصي فبعد الفيلم الأغاني نجحت جدا والفيلم دلوقتى كلاسيك نجح تليفزيونيا ومع الناس، وبالنسبة لى كانت مش ناجحة أوى التجربة ولم تضيف لى بشكل كبير".

وأوضح العسيلى أنه امتنع عن التمثيل بعد ذلك لافتاً:" بعد الفيلم جالى عروض كتير جدا وكلها كان لازم ادخل فيها وأكمل علشان التواجد، لانك كل اما بتكون موجود فانت مطلوب، هتعمل وحش هتعمل حلو هتتعرف على الناس وهتبقى موجود، أحمد فهمى بقى من أهم الممثلين واختار الطريق دا، وادوارد أيضاً بقى متواجد بقوة، وكذلك ومى كساب وكلهم بقوا ممثلين أكتر من مغنيين وهما اختاروا كدا وبدأوا الطريق وكملوا فيه، لكن أنا كعسيلى مكنتش اقدر اخد المخاطرة دى لأنى شايف سلاحي الأساسي هو الموسيقى وفضلت وراه لحد ما حققت اللى بدور عليه، والتمثيل خطوة جميلة وانتشارها اسهل وفلوسها احسن ولكن سلاح ذو حدين".