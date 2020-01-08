شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى: برفض مراتى تطلع معايا فى كليب علشان محدش يتفرج عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمود العسيلي، أنه يحضر لأغنية جديدة بعنوان "جنة تكفينا"، مضيفاً أن الأغنية لها علاقة بزواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، الذي عقد قرانه عليها أمس الثلاثاء في الاسكندرية، مشيراً إلى أنه سيصورها فيديو كليب بعد شهر العسل لطرحها في "الفلانتين".

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وحول فكرة تصوير الأغنية بمشاهد حقيقية مع زوجته من شهر العسل، أكد العسيلى أنه يرفض هذه الفكرة لن يقوم بها قائلاً:" أمنية بتتحايل علىّ أنها تطلع معها فى كليب وبتقولى أنا أحلى من أى واحدة بتظهر معاك، بس أنا رافض الفكرة لأني مش هحب أن أي حد عاوز يتفرج على مراتى يدخل يشوفها فى أى وقت ودى وجهة نظرى فى الموضوع وممكن مع الزمن والوقت وجهة نظرى تتغير".

وأشار العسيلى إلى أنه قام بفكرة الاستعانة بمشاهد من أفراح حقيقية في كليب أغنيته "فرحة" وكانت فكرة لم يقم بها أحد من قبل لافتاً أنها كانت بالتعاون مع أصحاب الأفراح حيث استأذنهم ورحبوا تماماً وكان الكليب له واقع مهم جداً.

وكان العسيلى قد روى فى الندوة تفاصيل قصة حبه من أمنية والتى بدأت بسبب وجود أصدقاء مشتركين قائلاً: "تقابلنا مرتين أو ثلاثة وفى اللقاء الرابع الكيمياء ابتدت بينا، فوجت ظروفها مثل ظروفى جدا ودى نقطة مهمة، لإن الجواز لازم الظروف تكون مناسبة، فاحنا الاتنين مش أول جوازة لينا واحنا الاتنين عندنا أطفال وفى تفاهم، وهى ناجحة أوى فى شغلها كخبيرة تجميل وعندها كرير مش متدلعة وعندها طموح فى شغلها وحياتها، فدا احنا مشتركين فيه، فأتمنى أن تكون المرة دى الجوازة فيها ملامح مختلفة".