شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الأمير الوليد بن طلال والفنانة أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن دعوة الأمير والملياردير السعودى الوليد بن طلال لها على الغداء فى قصرة العامر، مشيرة إلى أن له أفضالا كثيرة عليها، ونشرت أحلام صورة برفقة الأمير الوليد بن طلال، وعلقت قائلة: "تشرفت بالدعوة الكريمة على الغداء من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الإنسان العظيم الذي كانت له أفضال كثيرة علي.. ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك".



أحلام

واحييت الفنانة الاماراتية أحلام، أمس حفلا غنائيا بصحبة الفنان أصيل أبو بكر، ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض داخل المملكة العربية السعودية، بمنتزه الثمامة البرى، حيث قدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها المميزة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "أغلى إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا"، وغيرها.



أحلام والوليد بن طلال

وكانت قد طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة " أنا ما أدري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذرومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

Advertisements

وكان عام 2019 حافلاً بالنجاحات بالنسبة للنجمة أحلام، وفيه أحيت أحلام سلسلة من أضخم الحفلات أبرزها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما شاركت أحلام للموسم الثاني على التوالي في لجنة مدربي برنامج ذا فويس وشاركها بهذه المهمة في الـ2019 الفنانين راغب علامة، سميرة سعيد ومحمد حماقي.