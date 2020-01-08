شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى جاى ماجاش زيه".. محمد إمام يكشف عن موعد طرح فيلم لص بغداد فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان محمد إمام بالشكر إلى جمهوره بعد الإشادة بفيلم لص بغداد، موضحا أن أنه سيطرح فى دور العرض يوم 22 يناير الجارى فى عدد من الدول العربية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً:"شكراً على كلامكم الجميل و رد فعلكم العظيم على إعلان لص بغداد إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً و يكون خطوة مهمة للسينما المصرية ..الفيلم هينزل يوم ٢٢ يناير إن شاء الله".



محمد إمام

وأشار النجم محمد إمام، إلى الدول التى سيطرح فيها فيلم لص بغداد بدور العرض وهى كتالى، الإمارات والسعودية وتونس والعراق والكويت والاردن وعمان والمغرب ولبنان وكندا وأمريكا وسوريا، مشيرا أنه سوف يعلن عن باقى الدول مواعيد عرضها.

وتصدر فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بعد طرح البرومو الرسمى الخاص بالفيلم، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 7 ساعات، والذى سيتم طرحه بدور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الحالى للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على برومو فيلم "لص بغداد" مشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخلُ البرومو من الكوميديا.

Advertisements

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق آخر، يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهر رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".