شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصل الإمارات لإحياء حفله مع سعد لمجرد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم محمد رمضان إلى مدينة دبى بدولة الإمارات، للاستعداد لحفله الغنائى المقرر إقامته يوم 10 يناير الجارى بمشاركة النجم المغربى سعد لمجرد، وذلك بعد مشاركته فى إحياء حفل الكاف أمس، ونشر النجم محمد رمضان، فيديوهات لحظة وصوله فى المطار إلى مدينة دبى، وعلق قائلاُ:"أقوى حفلة فى دبى فى مركز دبى للتجارة العالمى 10/1/2020.. ثقة فى الله نجاح دبى".

وتوجه الفنان محمد رمضان بالشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستقبال، قائلاً:"من البلد الغالى دبى لسه واصلين المطار.. شكرا إلى حكومة دبى وهيئة السياحة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كل الحب إلى الشعب الإماراتي الغالى".

وفى سياق آخر، طرح مؤخرا محمد رمضان كليب أغنية "رايحين نسهر"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وحصدت الأغنية ما يقرب من 20 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، والأغنية تعد عودة قوية للمخرج محمد سامى لإخراج الكليبات، حيث غاب عن اخراج الكليبات المصورة فترة كبيرة، لانشغاله بتصوير عدة أعمال درامية وسينمائية خلال السنوات الأخيرة.

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وكان محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى المغرب مؤخراً، لاقى حضورعدد كبير من جمهوره هناك، وارتدى من خلال الحفل 5 اشكال مختلفة من الملابس، ومنها عارى الصد مرتدياً جناحات ذهبية.

وانطلق يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الماضى، تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس" بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وأخرون.

وأبرمت شركة سينرجى المنتجة للعمل التعاقد مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نوراللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .