شكرا لقرائتكم خبر عن بين الفن والسياسة.. حكايات زيجات نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجمة مصر الأولى هكذا هو لقبها الذى اشتهرت به، والذى استحقته عن جدارة فهى الموهبة التى بدأت كبيرة، الممثلة التى برعت فى تقديم كل الأدوار، الزاهدة العابدة رابعة العدوية، والراقصة التى غلبت السياسى وتفوقت على الراقصات، وفتاة السيرك، وسيدة سوق السمك، والمرأة القاتلة، والمدرسة، والسيدة الأرستقراطية، والفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيدة السياسة.

هكذا لن تجد شخصية واقعية إلا وجسدتها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، صاحبة التاريخ الفنى الثرى والكبير، وفضلا عن الأعمال الفنية التى كانت دائما مثارًا للإعجاب والجدل معًا، وكانت حاصدة للعديد من الجوائز على مدار تاريخها الفنى، أثارت الفنانة الكبيرة الجدل بين حين وآخر حول زيجاتها، وتجدد هذا الجدل مجددًا بعد ظهورها مؤخرًا فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس لتتحدث "بلبلة" عن زواجها من المخرج عاطف سالم وهى ما زالت طالبة فى كلية البنات لا يتجاوز عمرها 16 عامًا رغم فارق السن بينهما، الذى يقترب من 40 عامًا، وليتجدد الحديث عن زيجات الفنانة الكبيرة.

وسبق وتحدثت نبيلة عبيد عن زيجاتها فى أكثر من لقاء إعلامى، وأشارت العديد من المصادر إلى أن الفنانة الكبيرة تزوجت 5 مرات.

وتحدثت "بلبلة" عن زواجها من المخرج عاطف سالم فى أكثر من لقاء، مشيرة إلى أنها كانت طالبة وتعشق التمثيل وقال لها تذهب إلى مكتب حلمى رفلة فجربها فى دور صغير، ظهرت فيه دون أن تتكلم وهو فيلم "مفيش تفاهم" عام 1961، وعرض عليها الزواج وبالفعل وافقت رغم فارق السن بينهما.

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واعترفت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات بأنها تزوجت المخرج الكبير بدافع المصلحة وأنه كان يغار عليها ولا يريدها أن تكمل مشوارها فى الفن، وأثناء سفره وقعت عقود 5 أفلام، ووقع الطلاق بينها وبين عاطف سالم بعد 5 سنوات بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي «نيشان» في برنامج «أنا والعسل» أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي، وكان ذلك أثناء تصوير فيلم «ولا يزال التحقيق مستمرًا» عام 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمى نفت ذلك؛ قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس له من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فقد كشفت تفاصيلها بعد ثورة يناير 2011، وبعدما تردد عن علاقتها بأسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، حيث صرحت بنفسها في لقاء ببرنامج «واحد من الناس» بأن زواجها من الباز كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها، وقالت: «كنت أتمنى أن يستمر زواجي منه وهو الرجل الوحيد الذي أحببته»، مؤكدة أن زواجها منه لم يكن سريا، بل كان معروفا في الأوساط السياسية بعد أيام من إتمامه.

بينما تحدثت العديد من المواقع الإخبارية عن زيجة ثالثة ورابعة وصفتهما بـ"السرية" فى حياة نبيلة عبيد، سواء من شخصية عربية أو سياسية ولكن لم تفصح الفنانة الكبيرة عن أى من هاتين الزيجتين.

وأشارت نبيلة عبيد فى عدد من اللقاءات إلى أنها رفضت الإنجاب بإرادتها، حتى لا يتعارض ذلك مع عملها بالفن، ولكنها ندمت على ذلك فيما بعد، قائلة: «اليوم أشعر بالوحدة وبقيمة الإنجاب، فأنا الآن أحتاج لذلك كثيرًا، ولكن الندم لن يفيدني بشيء الآن وأشكر الله على كل شيء، فهذا هو نصيبي".