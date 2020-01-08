صور: كندة علوش تشعر بالخوف وهذا ما كتبته

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن تشاؤمها من العام 2020، وغردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: حاسة العالم واقف على شعرة، توتر بكل مكان بين البلاد والعباد بتمنى من قلبي هالسنه تكون أحسن من العشر سنين الي قبلا تفاءلت انو رقم 2020 يحمل خير بس يمكن هبل لإنو البداية متعسرة. وأضافت: الحياة صعبة بما فيه الكفاية بتمني يكون حضوري لطيف وبحلم انو الناس تبطل قسوة واحكام مسبقة وإساءة لبعضن البعض. وقد وافق المعلقون كندة على تشاؤمها، مؤكّدين أنّه منذ بداية العام الجديد، لم نسمع سوى الأخبار السيئة في كافة المجالات، متمنّين أن يحمل ما تبقى من العام الخير والسلام للعالم. Advertisements إقرئي أيضًا: شام الذهبي ابنة أصالة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من طارق العريان بالصور: شاهدوا شبيهة سيرين عبد النور

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