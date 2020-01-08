شام الذهبي ابنة أصالة تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من طارق العريان

لم تكد تمضي ساعات على إعلان الفنانة أصالة طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، حتى سارعت ابنتها شام إلى مساندتها، كاشفة بطريقة غير مباشرة عن السبب الحقيقي لطلاقها.

فقد علقت شام على منشور أصالة الذي اعلنت من خلاله طلاقها فكتبت: لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى"

وتابعت شام: هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل المحن والألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكي.

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يذكر أن شام هي ابنة أصالة من زوجها الأوّل أيمن الذهبي، وقد كانت تعيش مع والدتها وزوجها طارق العريان في القاهرة بعد انفصالها عن والدها أيمن الذهبي، الذي عادت وتصالحت معه بعد قطيعة طويلة.

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