بالصور: شاهدوا شبيهة سيرين عبد النور

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أكدت الفنانة سيرين عبد النور أنها خضعت لعملية جراحية في الوجه للتخلص من حبة ظهرت في وجهها منذ أسابيع، قبل أن يتبيّن أنّها كتلة دهنية تتطلّب الاستئصال.
من جهة ثانية، انتشرت صور لمدونة موضة اسمها دعاء منلا ، تشبه سيرين إلى حدٍ كبير، لناحية ملامحها، ولناحية اللوك الذي تعتمده والماكياج وتسريحة الشعر.
سيرين عبد النور وشبيهتها
دعاء منلا
يذكر أن سيرين تستعد للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل بعنوان "دانتيل" الى جانب الممثل محمود نصر، وهو مستوحى من فورمات أجنبية بعنوان velvet ، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وأنجي القاسم ، والعمل من إنتاج "إيغل فيلمز" وإخراج المثنى صباح ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين.
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