فيديو: نادين نجيم تنشر فيديو طريف مع ابنها خلال عودته من المدرسة

نشرت الممثلة نادين نجيم مقطع فيديو طريف مع ابنها جيوفاني خلال عودتهما من المدرسة، حيث ذهبت لتقلّه إلى المنزل.

فقد غفا جيوفاني على كتف والدته وهي تقود السيارة وتتحدّث معه، وظنّت في البداية أنّه يتدلّل عليها، إلا أنّها شعرت أنّ رأسه بات ثقيلاً، وأنّه غفا.

وضحكت نادين في الفيديو وهي تروي الحادثة، وحادثت ابنها قائلة "هل تعبت من المدرسة؟"، إلا أنّ الطّفل كان يغطّ في سبات عميق ولم يجب والدته.

يذكر أنّ نادين تحرص على أن تقلّ ولديها بنفسها من وإلى المدرسة، وعلى الاهتمام بتفاصيل حياتهما اليومية، بعد أن نالت حضانتهما إثر طلاقها من زوجها هادي الأسمر.

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