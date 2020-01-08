5 فعاليات في يناير السعودية لا تفوّتيها

تشهد المملكة العربية السعودية شهرًا حافلًا بالفعاليات الكثيرة مع بداية، نقدم لكنّ أفضل 5 منها، لا يجب أن تفوتكنّ أبدًا.

حفل عمرو دياب:

يحيي النجم المصري الشهير عمرو دياب هذا الشهر، حفلًا موسيقيًّا آخر يقدم خلاله أغانيه الأكثر شهرة، ويشعل خشبة المسرح كالعادة، وذلك في قاعة ليلتي ، جدة في 9 يناير 2020 الساعة 9 مساءً.

:Riyadh Winter Wonderland يتخلل موسم الرياض عرض Winter Wonderland البريطاني، الذي بدأ في 25 أكتوبر 2019 وسيتمر حتى 18 يناير 2020 ، من 4 مساءً إلى منتصف الليل.

ويتخلله عروض حية وموسيقى وأنشطة ممتعة، وبرنامج ترفيه لا ينتهي، بما في ذلك أكبر ساحة للتزلج على الجليد في الشرق الأوسط.

عمرو دياب



مهرجان جدة للتسوق:

ويتميز مهرجان جدة للتسوق بعروض مميزة على مستوى المدينة، وحسومات على الأزياء والفعاليات والنشاطات الترفيهية، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، حيث يبدأ في 26 يناير ويستمر حتى 26 فبراير 2020.

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مهرجان العلا للبالونات الطائرة



مهرجان العلا للبالونات الطائرة:

هي تجربة مميزة ولا يجب أن تفوت أبدًا، مثالية لعشاق المغامرة المناظر الطبيعية، تقام في العلا ، المدينة المنورة، بين 1 إلى 11 يناير 2020 من الساعة 4 مساءً إلى 11 مساءً.

هايكينغ تحت ضوء القمر في جدة:

وتوفر لكم هذه الفعالية التمتع بالجمال الذي لا مثيل له من المناظر الطبيعية السعودية، مع بروز القمر في جدة. المبتدئون والمتقدمون ممن يماسون رياضة الهيكينغ، يمكنهم المشاركة في هذه التجربة الفريدة من نوعها في جدة ، تلال الحجاز يوم الجمعة 10 يناير 2020.



هايكنغ تحت ضوء القمر