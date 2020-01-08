تفاصيل صادمة لوفاة شقيقة بيار رباط... اكتشفت فاجعة في المستشفى قبل رحيلها

سافر الإعلامي بيار ربّاط إلى دبي، ليجري المعاملات اللازمة لنقل جثمان شقيقته بيا إلى بيروت ومن المتوقع وصول الجثمان يوم غدٍ الخميس، حيث ستجري مراسم الجنازة في مسقط رأسها.

وكانت بيا قد رحلت أوّل من أمس عن عمر 38 عاماً لم تكن تشكو من أي عارض صحّي.

وقد كشفت مصادر مقرّبة من عائلتها أنّها لم تكن تشكو من أي مرض، وكانت يوم وفاتها في النّادي الرياضي تمارس الرياضة كعادتها، فشعرت بانزعاج وطلبت نقلها إلى المستشفى، حيث أجرت العديد من الفحوصات وهنا اكتشفت أمراً مفجعاً، إذ تبيّن أن عضلة قلبها مصابة بخلل ولا تعمل إلا بنسبة 25% فقط، وعاجلها الموت قبل أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها.

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ولم تعرف العائلة بعد سبب الخلل الذي أصابت عضلة قلب بيا الأم لطفلين صغيرين، إلا أنها ليست المرة الأولى التي نسمع بوفاة شاب نتيجة توقف قلبه أو ضعف في عضلة القلب، وقد تردد أنّ احتمالات كثيرة تُطرح في هذه الحالة ومنها فيروس الـMyocarditis الذي يأكل من عضلة القلب ويؤدي إلى إضعافها.

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وقد أعلن بيار عن قداس سيقام على راحة نفس شقيقته بيا في دبي، وجاء في إعلان ربّاط: "إلى أهل وأصدقاء ومحبّي الشقيقة، والابنة، والصديقة بيا ربّاط، سيقام قداس عند الخامسة من مساء اليوم في كنيسة مار فرنسيس بجبل علي في دبي".