أثار تعليق لشام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، على إنستغرام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب إعلان والدتها أصالة طلاقها من المنتج طارق العريان، خاصة أن شام أعلنت أن السبب في الطلاق بسبب الأذى والخيانة.
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وكتبت شام الذهبي تعليقاً على طلاق والدتها أصالة قائلة: «لقد تغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة، نحن حلقة حب ودعم لا نهاية لها، وسنكون قادرين دائماً على النهوض.. هذا اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية بكونك امرأة مقاتلة، مصنوعة من الفولاذ، قاومت المرض والأذى والخيانة، أنا فخور بك دائماً أمي»؛ الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع شام الذهبي لحذف التعليق مباشرة بعد نشره.
ويبدو أن أصالة قد شاهدت ما كتبته ابنتها، فطالبتها بسرعة حذفه؛ حتى لا يتطور الأمر ويثير جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة اصالة تكشف للجميع أسباب طلاقها من طارق العريان ووالدتها تجبرها على حذف التعليق من إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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