أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تخطط للثأر من فادي الهاشم

حالة من الغضب والتذمر الشديد تسيطر حالياً على أسرة القتيل محمد حسن الموسى، الذي قُتل على يد الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، داخل منزلهما.

وكشف محامي أسرة القتيل أن هذه الحالة الغاضبة قد سيطرت عليهم بعد إطلاق سراح فادي الهاشم على ذمة القضية، كما أن القرارات القادمة قد لا تكون في صالحهم، بالرغم من أن لديهم قناعة ببراءة ابنهم من جريمة السرقة، التي ادعاها فادي الهاشم.

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وأضاف المحامي: «أسرة محمد حسن الموسى رفضت استلام الجثة، كما أنها رفضت إقامة العزاء له، وفقاً للأعراف والتقاليد الخاصة بهم، هذا بجانب أنه سقط قتيلاً، وكان لابد انتظار قرار حبس القاتل، والحصول على جزائه، حتى يتسنى لهم دفن نجلهم».

من جانب آخر، تُظهر المؤشرات الأولية أن فادي الهاشم سوف يحصل على البراءة في هذه القضية، وقد يدفع ذلك أسرة القتيل إلى الأخذ بالثأر، أو على الأقل المحاولة للثأر، مما قد يهدد حياة أسرة نانسي عجرم من جديد.

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