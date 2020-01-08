«غير مرغوب فيه»: موقف مخز لمحمد رمضان بعد إلغاء فقرته الغنائية بحفل أفضل لاعب بأفريقيا

أثار حضور الفنان المصري محمد رمضان حفل الكاف لاختيار الأفضل بأفريقيا، الذي أقيم بمدينة الغردقة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن إحيائه الحفل، وإعداد فقرة فنية يقدمها رمضان أمام الحضور، وفوجئ الحضور بإلغاء الفقرة قبيل بدء الحفل بلحظات.

حيث أكدت مصادر خاصة، باللجنة المنظمة لحفل الكاف بالغردقة، أنه تم إلغاء الفقرة الفنية التي كان من المقرر أن يقدمها رمضان؛ عقب ظهور رمضان على إحدى القنوات التلفزيونية بأنه سيقدم فقرة فنية خاصة خلال الحفل، الأمر الذي تسبب في حالة قلق لمسؤولي الكاف بضرورة عدم ظهور محمد رمضان.

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«وطلبوا من منظمي الحفل إلغاء الفقرة التي كان من المقرر أن يقدمها رمضان؛ لأنها لن ترضي جماهير ومتابعي الحفل، لأنه ليس على مستوى الحدث، كما أن وجوده لن يلقى استحساناً من حضور الحفل، والاكتفاء بالفنان الأفريقي الذي ظهر خلال الحفل».

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وتابعت المصادر أن نص الحديث جاء «وجود محمد رمضان على المسرح غير مرغوب فيه»، وأن رمضان لم يحضر الحفل مدعواً من الاتحاد الأفريقي كفنان مصري، أو أنه نجم أفريقيا الأول كما ادعى، ولكنه جاء بدعوة خاصة من رجل الأعمال «كامل أبوعلي».

وأكدت المصادر أن الفنان المصري فوجئ بإلغاء حفله الذي أتى من أجله إلى مدينة الغردقة، حيث داعب رمضان جمهوره قبيل بدء الحفل قائلاً: «إنا نمبر وأن مصر وأفريقيا كلها... وهنرقص أفريقيا كلها».

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