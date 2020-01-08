بعد الجريمة هل تترك نانسي عجرم فيلتها وتنتقل إلى منزل جديد؟

أكّد مصدر مقرّب من الفنانة نانسي عجرم لـ"الجميلة"، أنّها تفكّر جدياً بمغادرة فيلتها بصورة نهائية.

وقال المصدر إنّ البقاء في الفيلا بعد الحادث المفجع الذي وقع ليل السبت الأحد، وأسفر عن مقتل شاب على يد زوجها فادي الهاشم ترك الكثير من الآثار النفسية السلبية على العائلة، التي بدأت فعلياً بالتفكير بالرحيل عن الفيلا.

ويعمل والد نانسي في مجال العقارات، وقد أكّدت المصادر أنّ نانسي تستعين بوالدها لمساعدتها على بيع الفيلا وشراء شقّة في موقع آمن.

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يذكر أنّ نانسي تقدّمت بالعزاء لأهل الشاب القتيل، ونفت كل ما قيل عن معرفة مسبقة معه، وعن أنّه كان يعمل في منزلها، وتوجّهت بالتعزية إلى أهله، مؤكّدة أنّها لم تكن تتمنّى أن تنتهي الأمور كما انتهت، وأنّ اقتحامه الفيلا وهو يحمل مسدساً أثار الذعر في نفس زوجها الذي سارع للدفاع عن عائلته.