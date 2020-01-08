كاتبة سورية تتّهم مسلسل سيرين عبد النور بالسرقة

لم تكد شركة "إيغل فيلمز" تعلن عن مسلسل "دانتيل" الذي سيجمع سيرين عبد النور ومحمود نصر في رمضان 2020، حتى شنت الكاتبة السورية رانيا بيطار هجوماً على الشركة، واتّهمتها بسرقة اسم مسلسها.



وأكّدت الكاتبة السورية أنها أنجزت عملاً درامياً بنفس الاسم الموسم الماضي ولكنه لم يصوّر لغاية الآن من قبل شركة الإنتاج، وشنت هجوماً على الشركة من خلال حسابها على الفايسبوك، فتدخّلت الكاتبة نور شيشكلي، ودعت زميلتها إلى التواصل مباشرةً مع المنتج جمال سنان لتوضيح الأمر، واضعة ما حصل في إطار سوء التفاهم.

وكان المنتج جمال سنان قد أعلن عن تعاونه مع سيرين عبد النور ومحمود نصر لبطولة عمل دراميّ ضخم بعنوان "دانتيل" لرمضان ٢٠٢٠، سيجمعهما مع نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

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وجاء في بيان صادر عن شركته، أنّ العمل المستوحى من فورمات أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويحكي قصة ثنائي مشوّقة وغريبة من نوعها في قالب رومانسيّ اجتماعيّ ملفت حيث يطرح لقصة حب مختلفة مع قصص اجتماعية منوعة تطال كل عائلة عربية.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال شهر يناير الحالي حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإنهاء التحضيرات اللازمة للانطلاق بالمشروع من بيروت. Velvet هو مسلسل اسباني تدور أحداثه في خمسينيّات القرن الماضي في إسبانيا، وتدور قصته حول وريث شركة أزياء يدخل في علاقة رومانسية مع خياطة جميلة تعمل في الشركة رغم اعتراض أسرته على ذلك.