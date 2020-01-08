ريتا حايك بديلة ستيفاني صليبا مع مُعتصم النهار في رمضان 2020

وقع إختيار شركة "صبّاح أخوان" على النجمة ريتا حايك للإنضمام إلى النجمين مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في مُسلسل "من الآخر". وقد أنهى الكاتب أياد ابو الشامات كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا، وسيتمّ تصويره في بيروت إنطلاقاً من مُنتصف الشهر الحاليّ كانون الثاني- يناير. معتصم النهار Advertisements يُذكر أنّ "من الآخر" مُسلسل دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. "من الآخر" يجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الدراما العربيّة، وسيُعرض عبر قناة دبي وشاشة الـMtv اللبنانيّة خلال السباق الرمضانيّ لهذا العام. وكانت الممثلة ستيفاني صليبا مرشّحة لدور البطولة، إلا أنّها اعتذرت قبل أسابيع عن العمل لأسباب لم تعرف بعد، وتمّ استبدالها بريتا حايك، في تعاون هو الأوّل لها مع شركة "الصباح".

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