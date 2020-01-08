في ذكرى ميلاد الشيخ بدار.. ابنة حمدي غيث تكشف الجانب الخفي عن شخصيته

قالت ميادة، ابنة الفنان حمدي غيث، إن شخصية والدها الراحل كانت الأقرب إلى شخصية «الشيخ بدار»، في مسلسل «ذئاب الجبل»، مشيرة إلى أنه كان شخصاً مثقفاً ومتديناً وهادئ الطباع، وكانت شخصية «الشيخ بدار» الأحب إلى قلبه.

وأضافت أن الراحل كان يعتبر شقيقه الراحل عبد الله غيث كابنه، وكانا يلتقيان يومياً، متابعة: «والدي توأم روح عمي».

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وأوضحت أن والدها من مواليد محافظة الشرقية، وكان حريصاً على زيارة قريته وأهله، وتبادل التهانئ معهم في الأعياد والمناسبات، مضيفة: «الراحل قدم العديد من الأعمال المسرحية التي لا تعد، والتي منها: أرض النفاق، بلدي يا بلدي، وغيرهما».

حلّت أمس ذكرى ميلاد الفنان حمدي غيث، صاحب الأدوار المتقنة باللغة العربية، والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 7 يناير من عام 1924، واستطاع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة، التي ما زالت عالقة في أذهاننا حتى الآن بمجرد سماع الاسم، فمن منا يستطيع أن ينسى شخصية «ريتشارد قلب الأسد» وغيره من الشخصيات، والأعمال التي أصبحت ذات قيمة فنية في السينما والمسرح والدراما.