بالفيديو: هل تصلح لقاء الخميسي أن تصبح مطربة بعد إطلاق أولى أغانيها؟

طرحت الفنانة لقاء الخميسي أولى تجاربها الغنائية التي تحمل اسم «مفيش مستحيل»، والتي هي ضمن أحداث فيلم الرسوم المتحركة «الفارس والأميرة»، حيث حققت الأغنية في أقل من يوم أكثر من 100 ألف مشاهدة، كما تلقت «لقاء» العديد من التهاني من عدد من أصدقائها وزملائها الفنانين، ومن بينهم الفنان نضال الشافعي، نشوى مصطفى، وآخرون.

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أغنية «مفيش مستحيل» كتب كلماتها ولحنها ووزعها وأخرجها هيثم الخميسي، كما أنه هو الذي أشرف على الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي حاز على إعجاب الكثيرين.

فيلم الرسوم المتحركة «الفارس والأميرة» عُرض في مهرجان الجونة الثالث، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين، ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة.

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