دنيا بطمة تحت مجهر عالمة الفلك ريم وتار.. شاهدي ما توقعته لأزمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الفنانة دنيا بطمة أن تترك بصمة مميزة على الساحة الفنية منذ إطلالتها الأولى في برنامج "أراب آيدول" ما جعلها تحظى بنسبة جماهيرية لا يستهان بها.

فقد حققت بطمة نجاحات متتالية في مختلف الأعمال التي أطلقتها تباعا، إذ اعتبرت من النجوم الاذكياء في اختيار أعمال تترك نفحة مميزة على الساحة.

واللافت أن هذه الفنانة المتميزة تمر بأزمة منذ أواخر سنة 2019 حيث يتم الحديث عن تورطها في قضايا ابتزاز وفضائح خاصة بعدد من النجوم وكانت نشرت على حساب "حمزة مون بيبي".

ووفقا لما جرى تداوله، فقد جرى منع مغادرة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام الأراضي المغربية، وتم رفع قيمة الكفالة المادية من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، أي حوالى 60 ألف دولار أميركي، كما سحب جواز سفرهما، وقررت المحكمة الابتدائية في مراكش عقد أول جلسة للتحقيق معهما في العاشر من شباط المقبل.

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ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد أشارت العديد من المصادر إلى أن دنيا قد تفقد الوسامين الملكيين اللذين حصلت عليهما في وقت سابق، نظرا للتأكيدات المتعلقة بتورطها على الرغم من نفيها بداية للتحقيق معها وشقيقتها إلا أن الأمر قد افتضح بعد انتشار فيديو يظهرهما وهما تخرجان بعد الانتهاء من التحقيق معهما من دون الإدلاء بأي تصريح.

كما اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن من تسبب بإفساد زواج مريم سعيد وتركها لعملها هي دنيا بطمة التي وعبر حساب "حمزة مون بيبي"، نشرت لها صورا غير لائقة، فضلا عن إرسال صور غير لائقة إلى خطيبها السابق إذ تسببت بفسخه للارتباط وإلغاء الزواج قبل يومين من موعد الحفل.

والجدير ذكره، أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد نشروا فيديو خاصا للمغنية المغربية دنيا بطمة يحتوي على عدد من المقاطع تهدد خلاله بعض الفنانين المغاربة والعرب وتفتخر بعلاقاتها مع دوائر عليا.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله عالمة الفلك والأبراج الصينية ريم وتار أهم التوقعات التي تنبأت بها خلال فتح أوراق "التارو" بشأن دنيا بطمة.