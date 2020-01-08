مروة ناجي تعلن على حسابها في "فيسبوك" وفاة عمها

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة مروة ناجي، في منشور نشرته على حسابها في "فيسبوك،" وفاة عمها، ولم تكشف عن موعدي الجنازة والعزاء.
وكتبت مروة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، عمي الحبيب، محمد عبد الصمد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله من أهل الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يمد له في قبره مد البصر، وأن تكون الآخرة خيراً له من الدنيا، وأن تفتح له أبواب الجنان».
وتلقت مروة العديد من التعليقات التي قدمت لها واجب العزاء داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يدخله جنته.
يذكر أن مروة ناجي كانت قد نالت شهرتها بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب The Voice، ونالت إعجاب لجنة التحكيم كلها حيث استدار المحكمون الأربعة لها في وقت واحد.
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