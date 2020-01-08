نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد تعرضها وعائلتها لعملية سطو مسلح

بعد قرار القضاء اللبناني بالإفراج عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ومنعه من السفر لاستكمال التحقيقات، خرجت الاخيرة في مؤتمر صحافي روت فيه تفاصل ما حصل داخل منزلها.

وخلال المؤتمر دافعت النجمة اللبنانية عن زوجها وقدمت العزاء لعائلة الشاب، مؤكدة انها لا تتمنى حصول الامر مع اي شخص، وقالت: “فادي ما كان عم بيعد الرصاصات، اللي عملو هو ردة فعل على 6 لـ 7 دقائق من التهديد والحكي وين مرتك ووين أولادك وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون”.

وحول من انتقد زوجها، دعت نانسي الجميع ان يضع نفسه مكانه، لافتة الى أن الشاب الذي دخل الفيلا كان ملثماً ومعه مسدس وشيء على خاصرته وكل شيء يثبت أن هدفه السرقة.

وروت التفاصيل قائلة “نحن خلصنا العشا وطلعنا والأولاد فاتوا يناموا، ونحن فتنا عالتخت بدنا ننام، فسمعت حرتأة بالبيت، قلت لفادي عم أسمع حرتأة غريبة شوي وصوت مثل جنزير، قام لحتى يشوف والتقى بالشاب وجهاً لوجه، ثم سمعت فادي عم يقول اللي بدك ياه فعرفت أنه قصة سرقة”.

وتابعت “دخلت للحمام واتصلت بوالدي ليساعدني ومن بعدها اتصلت بالحاجب، مؤكدة أنها لا تعرف الشاب وغير صحيح انه عامل لديها ولم تعلم جنسيته ولا اسمه الا من قبل القوى الامنية.

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وفي النهاية قدمت نانسي العزاء لأهل الشاب قائلة “بدي عزي والدته وزوجته وما في بعتقد ولا بي بحس أنه الغبرا عم تمس أولاده وبيسكت”.

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