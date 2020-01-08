بيلى إيليش تشارك باستعراضات غنائية راقصة بحفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2020 أن النجمة العالمية بيلي إيليش تشارك بالحفل هذا العام ، حيث تقدم النجمة البالغة من العمر (18 عاما) عددا من الاستعراضات الغنائية الراقصة، حيث تستطيع بيلي أن تخطف الأضواء والأذهان نحوها بأي حفل تظهر به، ومن المقرر إقامه حفل توزيع جوائز " Grammy " في 26 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هو واحد من أهم و أشهر الأحداث الفنية في العالم .

من جهة أخرى كشفت بيلى إيليش مؤخرا عن جولتها الغنائية العالمية لعام 2020 والتى ستبدأ فى شهر يوليو، حيث أكدت النجمة الشابة إنها ستحيى عددا من الحفلات فى عدد من الأماكن فى المملكة المتحدة وأوروبا .

يذكر أن بيلى إيليش قررت أن تختتم عام 2019 بصفقة تمنحها ملايين الدولارات، و وفقا لموقع " Hollywood Reporter " فإن بيلى إيليش تلقت عرضا مهما من " Apple TV+ " وذلك لتقديم فيلم وثائقى يقدم لمحة عن حياتها بالرغم من صغر سنها ، و من المقرر أن تنال بيلى عنه 25 مليون دولار، وانتشر الخبر بعد تسمية النجمة الشهيرة " Apple Music's Artist of the Year" ، و حسب موقع "paper" فإنه من المقرر أن يعرض الفيلم الذى يقدم بعض محطات بيلى إيليش فى 2020

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