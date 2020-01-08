هايدى موسى ضيفة هشام عباس على "شريط كوكتيل" الخميس

تحل المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، ضيفة مع النجم هشام عباس عبر برنامجه "شريط كوكتيل"، المذاع على قناة "الحياة"، غدا الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساء وتكشف المطربة عن مشوارها الفنى وأخر أعمالها، كما ستغنى عدد من الأغانى خلال البرنامج، وكانت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى انتهت من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبرالمجيدة بعنوان "ضابط طبيب" من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت ماهر صلاح ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

وطرحت هايدى مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.

يذكرأن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

هشام عباس يطرح كليب "الفترة اللي فاتت"

‬عباس يؤكد أنه لم يختفي من الساحة الفنية