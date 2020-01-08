لقاء الخميسي تكشف عن أول أغانيها "مفيش مستحيل"

كشفت الفنانة لقاء الخميسي أغنيتها الجديدة "مفيش مستحيل"،من خلال مقطع فيديو نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتُعد الأغنية أولى تجاربها الغنائية، وتأتي ضمن أحداث فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".



نشرت لقاء عبر حسابها الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وعلقت قائلة: "الحلم هو الحياة ، التجربة والنتيجة.. الحلم هو الأمل الحلم عُمره ماكان مستحيل وتحقيقه في ايدينا احلم وحقق حلمك.. مافيش مستحيل.. الكليب الدعائي لفيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي".

يذكر أن أغنية "مفيش مستحيل" من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج هيثم الخميسي، و "فيلم الفارس والأميرة"، كان عرضه العالمي الاول فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك فى الأداء الصوتى عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدى، عبلة كامل، ماجد الكدوانى وعبدالرحمن أبوزهرة.

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