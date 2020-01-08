تعرف على إيرادات فيلم الرعب "بيت ست" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات

تجاوزت إيرادات فيلم الرعب "بيت ست"، نصف مليون جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من عرضه بالسينمات.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 532 ألف 493 جنيه.

ويتنافس الفيلم بالسينمات مع "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "دفع رباعي"، "خيال مآتة"، "استدعاء ولي عمرو"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي".

فيلم "بيت ست" بطولة طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب، مارجو حداد، ومن تأليف أيمن العايدي وشادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

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