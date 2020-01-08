نفاد تذاكر حفل عمرو دياب الجديد في مدينة جدة السعودية

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة جدة بالسعودية وذلك بقاعة ليلتي.

من جانبها كشفت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد التذاكر، خاصة أن الحفل هو الأول ل عمرو دياب في جدة خلال عام 2020، حيث أحيا العام الماضي حفلا هناك وشهد حضورا جماهيريا غفيرا تجاوز 30 ألف شخص.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي دبي يوم 24 يناير الجاري.

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