رسالة جديدة من محمد رشاد لزوجته مى حلمى بعد فقد جنينهما

وجه الفنان محمد رشاد رسالة لزوجته الإعلامية مى حلمى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد أزمتها الأخيرة و إجهاض جنينها، حيث قال لها: "نصى التانى وحبيبتى اللى بتكملينى.. الحمد لله إنك بخير وفداكى كل الدنيا ❤️ يلا بقى عايز ألف الدنيا معاكي".

وكان الفنان محمد رشاد، قد أعلن منذ أيام عن خبر صدم جمهوره، وهو ما يتعلق بزوجته الإعلامية مى حلمى بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، حيث نشر صورة جمعته بزوجته، وعلق فى إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتى كويسة اللى راحوا ييجى غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكى وتقومى بالسلامة".

وعقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.

وكان المطرب محمد رشاد انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوى، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاون الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد فى منطقة المنصورية.

Advertisements

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.

قد يهمك ايضاً:

محمد رشاد يكشف تفاصيل حالة مي حلمي الصحية

مي حلمي تحتفل بعيد ميلاد محمد رشادعبر "إنستغرام"