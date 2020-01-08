أحلام وراغب علامة معاً لأول مرة ضمن حفلات "دبي للتسوّق"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد إمارة دبي لاستضافة النجوم العرب والعالميين خلال سلسلة من الحفلات ضمن فعاليات "مهرجان دبي للتسوّق". حيث سيكون الزوّار على موعد مع عدد من العروض الكوميدية المضحكة. فيما ستشهد المدينة الإماراتية الحفل الغنائي المشترك الأول لـ"أحلام وراغب علامة" وآخر لـ "محمد رمضان مع سعد لمجرد".

وسيكون متابعو برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" على موعد في سيتي ووك 2 بمشاركة المتسابقين النهائيين من الموسم الماضي. فيما سيحيي الفنان محمد حماقي حفلاً غنائياً في 8 يناير، بينما يحيي راغب علامة وأحلام حفلهما الغنائي الأول معاً يوم الخميس 9 يناير. علماً أن جميع هذه الحفلات مجانية وتبدأ في تمام الساعة 8 مساءً

حفلات مدفوعة

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلين غنائيين في 10 يناير. فيُحيي الحفل الأول المغني والمؤلف الحائز على الجوائز سونو نيجام، والذي يعد من أهم نجوم بوليوود ومن أكثر الفنانين تنوّعاً. حيث أنه شارك في عدد من أهم الأفلام مثل "بولي تشوديان" و"كال هو نا نو".وتبدأ أسعار حفله بـ 95 درهم.

وتشهد ليالي مهرجان دبي للتسوّق الحفل الغنائي الأول الذي سيجمع المغنّي والممثل المصري محمد رمضان مع المغني والمؤلف المغربي سعد لمجرّد، وسيؤدي هذا الثنائي أغنية "إنساي" التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال شهرها الأول على موقع يوتيوب. وتعتبر أغنية "المعلم" لسعد لمجرّد أكبر أغنية عربية من حيث عدد مشاهدات يوتيوب بأكثر من 783 مليون مشاهدة. وتبدأ أسعار هذا الحفل بـ 195 درهم.

وسيكون عشّاق الموسيقي الفلبينية على موعد مع حفل لفرق الروك "ديسمبر أڤنيو" و"سايلنت سانكتشوري" في 10 يناير في استاد سوق دبي الحرة للتنس. وستطرب فرقة "ديسمبر أڤنيو" جمهورها بعدد من أهم أغنياتها مثل "تايم تو غو" و"سيتي لايتس"، بينما ستقدّم فرقة "سايلنت سانكتشوري" أجمل أغنياتها الكلاسيكية من ألبوماتها الخمسة الناجحة. وسيشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الهامة مثل "فلايت سينتس" و"ثيرد بارتي". وتبدأ أسعار هذا الحفل بـ 125 درهم.

Advertisements

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي في 16 يناير ليلة كوميدية يقدّمها الفنانون مو عامر ونمر وبدر صالح وعلي السيد، وسيكون الحضور على موعد مع أمسية مليئة بالضحك خلال الفعّالية التي تبدأ الساعة 9 مساءً.

ويقدّم الفنان المصري الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً في 24 يناير على مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث سيؤدي الفنان الحائز على جوائز "ورلد ميوزك أورد" أجمل أغنياته مثل "نور العين" و"أنا عايش" في الهواء الطلق أمام جماهيره في دبي. تبدأ أسعار التذاكر بـ 295 درهماً.

وتشهد مدينة دبي حفلاً عالمياً آخراً في نفس التاريخ (24 يناير)، حيث يُحيي المغني روبي ويليامز حفلاً حصرياً أمام جماهيره في "ذي بوينت" على نخلة جميرا. ويعد هذا الحفل الأول للمغني في دولة الإمارات منذ العام 2015، وهو يأتي بعيد إطلاق ألبومه الجديد الخاص بالأعياد. وتبدأ أسعار التذاكر بـ 295 درهماً وهي متوفرة عبر تطبيق وموقع "جدول فعّاليات دبي".

وتكتمل الأجواء الاحتفالية يوم 24 يناير مع حفل المغني الهندي براتيك كوهاد في "ذي روتوندا" في فندق "سيزرز بالاس"، حيث سيؤدي المغني عدداً من أجمل أغنياته باللغتين الهندية والإنجليزية، مثل "كولد/مس" و"توم كاب باس".

اكتسب هذا المغني شهرةً عالميةً بعد أن أطلق ألبومه "إن توكينز آند تشارمز" في العام 2015، حيث نجح في الفوز بجائزة "إم تي ڤي يوروب ميوزك"، وجائزة "راديو سيتي فريدوم"، كما سمته مجلة "رولنغ ستونز" كأحد أهم المغنيين والمؤلفين الموسيقيين في الهند، ويعد كوهاد من أشهر المغنيين على "سبوتيفاي" في الهند. يبلغ سعر تذاكر حفل براتيك كوهاد في دبي 150 درهم.



مهارات جديدة

وللراغبين في اكتشاف المهارات الجديدة، تقدّم سلسلة حفلات "ذا فريدج" في موسمها الـ 31 عدد من المواهب المحلية والعالمية الناشئة. وينطلق الموسم الجديد في 27 يناير مع "سامفيل غاسباريان"، وهو مؤلف موسيقي وعازف بيانو أرميني أطلق 11 ألبوم وقدّم حفلات غنائية في أكثر من 40 بلداً حول العالم، وحصدت أسطوانته المطوّلة "مورنينغ إن يرافان" نجاحاً كبيراً عند إطلاقها في العام 2018. يبلغ سعر تذكرة حفل الفنان سامفيل 30 عند شرائها مبكراً، فيما يبلغ سعرها العادي 50 درهم.