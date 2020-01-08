شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. الأمير أباظة يناقش أفلام السينما المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقى" عروض نادى السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم " فستان فرح" إخراج جيهان إسماعيل و"فريدة" إخراج أحمد الشال "حكاية" إخراج "مهند الكاشف"، كوزمس إخراج "آلاء سعد الدين" و"هدية" إخراج "مصطفى عطا" .

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى "أحمد عسر" و يستضيف خلالها الناقد السينمائى الكبير الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط لمناقشته الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" السبت الثانى من كل شهر.