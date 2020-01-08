شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وصندوق التنمية الثقافية، يوم الأحد المقبل الموافق 12يناير "أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع " ويستمر خلال الفترة 12 : 15 يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

ويشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فتحى عبد الوهاب، وذلك فى تمام الخامسة والنصف مساءً بسينما الهناجر؛ حيث سيكون فيلم الافتتاح هو "الدرس الأول " للمخرجة الفلسطينية عرين عمرى.

Advertisements

يشهد أسبوع الفيلم الفلسطينى عرض قرابة 25 فيلما ما بين الروائى والتسجيلى والوثائقى، وذلك على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامج مميز من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام؛ والتى تعرض بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والمراكز الفلسطينية، لتستعرض من خلالها القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصًا تعكس حياة الفلسطينى اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدى لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.

يتضمن جدول عروض الأفلام التى تبدأ من الثالثة عصرًا يوميًا وحتى السابعة مساءً كل من فيلم (تـوتـر) رشيد مشهراوي، (خمس دقائق) لأحمد البرغوثي، (قوت الحمام) لبهاء أبو شنب، (أكبر من الأزقة) لأحمد صالح ، (جــدل) لفايق جرادة، (رزان أثر الفراشة) إياد الأسطل ، (زيارة) نور أبو غنية ، (الأخوين لاما) رائد دزدار،(مروان) أحمد البرغوثى، (فى سياق آخر) رامى سمارة ـ معن ياسين ،(الأغوار) عبد الباسط خلف ـ أحمد كيلانى، (اصطياد الأشباح) رائد أنضونى ، (فلسطين فى العين) مصطفى أبو على ، (جدران المخيم) تمارا أبو لبن، (صباح مش خير) لنا حجازى ، (هو و أنا) إبراهيم حنظل ،(دلــة قهوة) ثائر العزة ،(المطلوبون 18) عامر شومالى ،(الماسورة) سامى زعرور، (مشاهد من الاحتلال فى غزة) مصطفى أبو على ، (أطفال ولكن) خديجة حباشنة ، (منطقة ج ) صلاح أبو نعمة ، (أمبيانس) وسام الجعفرى، ويشهد ختام الأسبوع عرض فيلم ( ياطير الطاير) لهانى أبو أسعد .