شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف وشقيقتها سارة تؤديان مناسك العمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى حاليا الفنانة مى نور الشريف، وشقيقتها سارة، مناسك العمرة، بالأراضى السعودية، حيث نشرت مى مجموعة من الصور عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مى صورة لها مع شقيقتها، وصورتها منفردا، من المسجد النبوى، وعلقت قائلة "اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".



مى وسارة نور الشريف

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وتغيب منذ 3 أعوام مى نور الشريف عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم انى صائم"، مع مصطفى شعبان وماجدة زكى، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسىوفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.



مى نور الشريف

وكانت مي قد احتفلت بالكريسماس برفقة والدتها الفنانة بوسي، ونشرت مي، صور لهما عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، أثناء احتفالهما بالكريسماس، فقد ظهرت وهى في الملاهى وارتدت بالطو باللون الأحمر، واعتمدت على ترك شعرها، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها على حسابها.

وفى شهر نوفمبر، احتفلت مى وسارة، بعيد ميلاد والدتهما بوسى، وشاركت مى جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها و شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: " كل سنة واحنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة.