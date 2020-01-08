شكرا لقرائتكم خبر عن التون جون يتبرع بـ مليون دولار لصندوق الإغاثة بحالات الكوارث في أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع النجم العالمي التون جون بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا، وهو الخبر الذي انتشر بسرعة كبير في المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها موقع "نويز"، فقد أعلن التون عن التبرع في عرضه في سيدني الليلة الماضية.



النجم التون جون النجم التون جون

وحسب موقع "نويز" قال التون جون البالغ من العمر -72 عامًا- "يجب أن تكونوا جميعًا داعمين للعمل الذي يقوم به رجال الإطفاء، فهناك أناس فقدوا حياتهم وهم يحاولون إنقاذ منازلهم، وهناك أناس فقدوا حياتهم ومنازلهم، لذلك سأتعهد الليلة بتقديم مليون دولار لدعم صندوق الإغاثة من حرائق الغابات.



التون جون

يذكر أن موقع "بى بى سى عربى" أكد مؤخرًا أن الحكومة البريطانية نشرت عناوين ألف شخصية مشهورة، ضمن قائمة سيتم تكريمها نهاية العام الجارى بينهم قادة في الشرطة وسياسيون وفنانون، عن طريق الخطأ، ونُشر الملف الذى يحوى العناوين على موقع الحكومة الرسمى لكنه أزيل في وقت لاحق، وقال مكتب مجلس الوزراء لـ"بي بي سي": "نحن نعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا بهذا الخطأ ونبحث حاليًا لمعرفة كيف حدث ذلك"، وتكرم الحكومة البريطانية في نهاية كل عام مجموعة من الشخصيات التي حققت إنجازات أو قدمت خدمات بارزة للمجتمع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكان من بين هؤلاء الشخصيات التي ضمتهم قائمة عام 2020 المغنى البريطاني السير إلتون جون، ومديرة هيئة الادعاء العام السابقة أليسون سوندرز.