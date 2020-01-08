شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى من كواليس يوم تصوير: مش بصور بخط الإيد.. ده مسلسل تانى 60 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة يسرا اللوزى، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تقوم بتصوير أكثر من عمل سنمائى، وذلك رغم أنها تنتظر مولود جديد.

قبل أيام، بدأت قناة dmc في عرض مسلسل "بخط الإيد"، وقد ظهرت يسرا اللوزى في الحلقة الأولى أم لثلاث أطفال، تكتشف أنها مريضة، فتنتحر، وقد نجح المسلسل في جذب الجمهور من حلقاته الأولى.



يسرا اللوزى

ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.

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كذلك تصور يسرا دورها في فيلم "العنكبوت" للنجوم احمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، وريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق، وكتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال.

يسرا نشرت صورة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت "من كواليس تصوير اليوم"، وحينما سألها الجمهور عن المسلسل وهل هو بخط الإيد، رد يسرا بأنه مسلسل آخر قائلة " لا يا جماعة ده مش تصوير مسلسل "بخط الايد"، ده مسلسل جديد 60 حلقة".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مشاركة يسرا في مسلسل "اطمنى"، وهو من نوعية أعمال الـ60 حلقة يشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسرالأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.