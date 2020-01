شكرا لقرائتكم خبر عن بليك شيلتون وجوين ستيفانى يقدمان استعراضات حفلGrammy.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأيام المقبلة ستنفي تماما الشائعات التي انتشرت مؤخرا بوجود خلاف بين النجم العالمي بليك شيلتون و صديقته النجمة العالمية جوين ستيفاني ، حيث من المقرر أن يقدم الثنائي استعراضا غنائيا راقصا معا، وكشف بليك شيلتون البالغ من العمر ( 43 عام ) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " تويتر " أنه سيقدم استعراضا غنائيا مع شريكته جوين ستيفاني بحفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2020 .

و من المقرر إقامته في 26 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هو واحد من أهم و أشهر الأحداث الفنية في العالم ، و قد لاقي الخبر إعجاب الكثير من محبي و عشاقي شيلتون وستيفاني .

Advertisements



بليك و جوين

من جهة اخري ب تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام ، حيث تقدم النجمة البالغة من العمر (18 عاما) التي تتمتع بشعبية جارفة عددا من الاستعراضات الغنائية الراقصة .

يذكر أن جوين ستيفاني و بليك شيلتون اطلقا شهر ديسمبر الماضي أغنية " Nobody But You " التي حققت نجاح كبير وملحوظ ، و من المقر أن تكون هذه الاغنية ضمن اغنيات البومات بليك شيلتون الجديد ، و بكل هذا التعاون ينفي النجمين شائعة وجود مشاكل بينهما تجعل علاقتهما و قصة حبهما في توتر و يؤكدا للعالم أن علاقتهما دائما مستقرة و رائعة .