بعد عقد قرانه.. العسيلي: "رفضت أعيش في تعاسة ويارب تكون التالتة تابتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان محمود العسيلي عن شعوره بالسعادة، خاصة بعد قرانه، مساء أمس الثلاثاء، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.

وشارك العسيلي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورًا من عقد قرانه، وعلق عليها قائلا: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، احساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة بتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال".

واضاف: "كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها، وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، ولكن للأسف التجربتين مانجحوش".

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وتابع: "والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش.. لا.. هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب، مضيفًا: "الفشل عمره ما كان عيب، بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها هي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين، اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا".

واختتم: "أنا رفضت أعيش تعيس وهفضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".

واحتفل محمود العسيلي بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بإحدى قرى الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي.

وتزوج العسيلي من نادين الملا في 2015، وضم لقطات من حفل زفافه في أغنية "فرحة"، وكان سبق له الزواج من قبل في 2008، وأهدى لزوجته أغلب أغاني ألبومه الثالث "طول ما إنتي جانبي"، وانفصلا في هدوء منذ سنوات، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي" في 2010.