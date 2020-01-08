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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طالب قاسم الضيقة، محامي عائلة (السارق القتيل) لفيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بأن ترعى أبناء القتيل، وأن تحرص على زيارتهم، من خلال منشور له عبر "فيس بوك".
وقال قاسم: "حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة يتيم، لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء".
وقررت عائلة القتيل المتهم بمحاولة فيلا نانسي عجرم، استلام الجثة ودفنها في مسقط رأسه "دمشق"، في ظل استمرار التحقيقات ومتابعة الدعوى، عبر وكيلهم القانوني.
وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح، وأفرجت السلطات عن زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب استلام الجثة.. تعرف على طلب أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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