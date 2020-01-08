بـ37 ألفا.. فنان يتعجب من فاتورة كهرباء شقته المغلقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج والممثل عمر زهران، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة لإيصال كهرباء لشقته، شاكيا من قيمة المبلغ بها.
وكتب زهران: "مش قادر أصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه جايللي فاتورة الكهرباء بسبعه وتلاتين ألف جنيه مصري".
وتابع زهران: "أي والله العظيم، 37 ألف جنيه مصري.. أنا عمال افكر ليه بيحصل كده.. الشقة مغلقة، وغير مستعملة إلا في النادر جدا".
يُذكر أن زهران، يشارك حاليا في تصوير مسلسل "اطمني"، من بطولة: يسرا اللوزي، رشا مهدي، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، سامح الصريطي، محمد علاء، أحمد صفوت، أحمد فؤاد سليم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.
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