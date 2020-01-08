بعد مشاركته في "بنات ثانوي".. سارة الطباخ تقدم شكوى جديدة ضد الشرنوبي ‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

تعقد لجنة الشكاوي في غرفة صناعة السينما الإثنين المقبل، جلسة خاصة لمناقشة الشكوى التي تقدم بها حسام السنهوري المستشار القانوني لشركة "إيرث برودكشن" بالنيابة عن المنتجه سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي بسبب مشاركته في بطولة فيلم "بنات ثانوي"

وقال حسام لطفي "محامي الشرنوبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الشكوى مقدمة بدعوى إخلال الفنان محمد الشرنوبي بالتعاقد، ومن المقرر عقدها الإثنين المقبل، و نوضح خلالها بالمستندات أن التعاقد بينه وبين المنتجة يقوم على الشراكة، وقام الفنان محمد الشرنوبي، بتوجيه إنذارًا قضائيًا للمنتجة يؤكد فسخه للعقد، وأحقيته في إدارة أعماله والتعاقد منفردا على الأعمال الفنية".

وعن الالتماس المقدم إلى نقابة المهن الموسيقية، قال: "ننتظر عقد جلسة مجلس النقابة للنظر في رفع قرار الإيقاف، إستنادا إلى أن النزاع أصبح ماليا، ويتم نظره قضائيا بالدعاوي المقدمة لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية".

ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 16 يناير المقبل، الدعوى التي تقدمت بها المنتجة سارة الطباخ يوم الخميس 12 ديسمبر، وتطالب فيها بتعويضها عن فسخ المطرب الشاب للتعاقد من طرف واحد، وقدم محاميها الطلب خلال الجلسة التي عقدت لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها الشرنوبي عبر محاميه.