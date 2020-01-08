بعد النجاح الجماهيري.. استمرار عرض "المتفائل" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد العرض المسرحي "المتفائل"، حضورا جماهيريا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، منذ بدء عرضه بالإسكندرية مطلع العام الحالي.

وقرر البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، مد عرض المسرحية لمدة 15 ليلة جديدة، ابتداءا من الجمعة الموافق 24 يناير، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، يوميا في تمام الثامنة مساءً، عدا الأربعاء من كل أسبوع.

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، ومأخوذة عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.