فيديو.. سمية الخشاب: "أول مرة انحرف وألبس كدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لها خلال تواجدها بالعاصمة السورية دمشق.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو، وهي تفتح باب غرفتها بأحد الفنادق، للمخرجة رندلي قديح، وعندما سألتها عن ملابسها ردت سمية : " أول مرة أنحرف وألبس قصير.. مافي قدامي غير إني أعمل هيك".

وتتواجد سمية الخشاب حاليًا، في سوريا لتصوير فيديو كليب أحدث أغنياتها "عربية أنا".

وشاركت الخشاب في مسرحية "ياتصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، بطولة سامح حسين وحجاج عبدالعظيم ومروة عبدالمنعم، ومصطفى هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق، وأشعار وكلمات أغاني أحمد حسن راؤول، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، ودكتور حمدي عطية، والمنتج الفني وليد النجار.