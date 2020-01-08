شاهد.. العسيلي: "جربت الجواز مرتين.. وبتمنى تكون التالتة تابتة"

أعرب الفنان محمود العسيلي عن شدة سعادته، بعد أن عقد قرآنه على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم.

وقال العسيلى، من خلال نشرها اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، "تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة و اخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما أبتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة و الأستقرار و الحب و العيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل و أسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها و فعلًا

حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بأحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه أن حد وحش لا، هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وأضاف "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل و التصميم على التعاسة عشان ظروف

خارجية او وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلًا و تكون التالتة التابته".

ونشر العسيلى بعض الصور من عقد القران على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم، على النحو التالى:

Advertisements

يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان انتي و أنا، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.