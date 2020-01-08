فيديو.. عبدالله الرويشد يطرح سولف عليّ على اليوتيوب

طرح المطرب الكبير عبد الله الرويشد أغنية تحمل عنوان "سولف عليّ" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير اليوتيوب. وأغنية "سولف عليّ" من كلمات الشاعر : مطيع العوني وألحان: عبدالله الرويشد. Advertisements ويشار أن آخر أعمال عبد الله الرويشد فيديو كليب "ما أناديلك" والتي حققت مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب. الرويشد فيديو كليب "ما أناديلك" والتي حققت مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب. و"ما أناديلك" كلمات: فتحية العجلان وألحان: خالد الشيخ وتوزيع موسيقي: محمد علي.

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