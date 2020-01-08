صور.. مي نور الشريف تؤدي مناسك العمرة

نشرت الفنانة مي نور الشريف بعض الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي من خلال الصور وهي تؤدي مناسك العمرة، وعلقت عليها قائلة: اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و السلام.

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يذكر أن الفنانة مي نور الشريف شاركت سابقًا في مسلسل اللهم إني صايم، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل

مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، أحمد فاروق، محمد جمال سعيد، عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين، أحمد الحلواني، أحمد عبدالله، نور حمزة، هبة عبدالحكيم، أماني كمال، حسان

العربي، محمد رضوان، هاني عبدالمعتمد، عمرو عمروسي، لبنى محمود، رضوى أبو شادي، شيرين الجمل، سمر علي، باسم سمير، عفاف رشاد، جمال يوسف، وائل شاهين، محمد صلاح، محمد جابر، نور شريف، ديما زياد، بوسي حبيب، محمد المغربي، ألفريد كمال، محمد الحمامصي، مايا سعد، سعيد الكردي، ماريان صلاح، معتز بالله أحمد، محمد أحمد، مريم ادوارد، لطيفة حسين، مينا جميل، محمد ممدوح، هالة محمود، أكرم عادل، مريم الشريف، جودي السيسي، أحمد سيد، عزيز لويس، ريمون نصحي، هشام محمد، محمد المهندس، مجدي عبدالقادر، ليلى عبدالحميد، محمد عبدالحق، شيماء السيد، أحمد حسن، محمد سامي، محمد الطبشى، محمد محمود أحمد، أكرم كمال، أحمد حساني، مايكل وليم، محمد رفعت، محمد نجيب، محمد الفرس، رشا محمد، هبة حمدي، عبير السيد، سامح صبري، كاميليا إبراهيم، مايكل سمير، أحمد محيي الدين، عمرو محمود، رامي المطيعي، ناريمان إمام، محمد ضرغام، عبدالرحمن سيد محمد، أحمد عبدالمجيد، هشام حسين، داليا ياسين، عبدالحميد حسن، ريم عادل، محمد محمود، محمد محروس، أشرف عبدالرازق، عبير محمود، جاكلين نصيف، حامد صفوت، بيشوي فوزي، دينا إبراهيم، راتب ميخائيل، سيف سعيد، عبدالرحمن عماد، نيرة أحمد، هبه ماهر، أحمد إمام، خالد العيسوي، أحمد حلاوة، آمنة جمال، ياسين رضوان، لجين، مينا بولس، مجدي عبدالظاهر، سينا جميل، رشا مجدي، صلاح عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل حول علي، الذي يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي درامي.