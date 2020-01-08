شاهد.. محمد رشاد يوجه رسالة رومانسية لـ مي حلمي

وجه الفنان محمد رشاد رسالة رومانسية للإعلامية مي حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وأعرب محمد عن شدة حبه لمي، قائلة: نصي التاني وحبيبتي اللي بتكمليني .. الحمدلله إنك بخير و فداكي كل الدنيا .. يلا بقي عايز ألف الدنيا معاكي. التاني وحبيبتي اللي بتكمليني .. الحمدلله إنك بخير و فداكي كل الدنيا .. يلا بقي عايز ألف الدنيا معاكي. Advertisements يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح سابقًا أغنية بعنوان إحساسي، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، منذ طحرها عبر موقع يوتيوب.

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